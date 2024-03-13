Певец Пупо решил сменить «комфортную» Италию на московские «окопы»

Певец Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) заявил, что выступит с концертом в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Его слова передает РИА Новости.

«Это будет мой скромный вклад в дело Мира. Вместо того, чтобы спокойно и комфортно сидеть дома, я решил отправиться в «окопы», — заявил исполнитель.

По словам Гинацци, он на неделю переедет в Москву, чтобы 15 марта записать спецвыпуск «Пупо и друзья» в Кремле. Певец добавил, что едет в Россию не из-за экономической нужды, а из-за своего сновидения.

«Мне снилось, что песня, простая песня, осветила умы двух человек. Двух мужчин, которых не разделяло ничего, кроме страсти к этой песне. Сон кончился тем, что они вдвоем спели припев, и когда они пожали друг другу руки, два их народа снова стали братьями», — заявил Пупо.

РИА Новости добавляет, что Пупо на мероприятии выступит в дуэте с российскими артистами.

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