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Мосгорсуд оставил Галкина* и Слепакова** в реестре иноагентов

Мосгорсуд отказался исключать Галкина и Слепакова из реестра иноагентов

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Мосгорсуд оставил без изменений решение Замоскворецкого суда, который отказался исключать комиков Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) из реестра иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

В июне суд отклонил иски артиста Максима Галкина, комика Семена Слепакова и журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) к Минюсту с требованиями снять с них статус иностранных агентов. Во время заседания суда представитель Галкина заявила, что это нарушает право артиста на свободу слова. Представители истцов также заявляли о необоснованности решения Минюста.

Минюст внес Слепакова в перечень иноагентов 14 апреля 2023 года. Министерство утверждало, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против военной операции, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан РФ».

Галкина включили в список физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. В ведомстве заявили, что артист получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». В ответ Галкин рассказал, что деньги из украинских источников он в последний раз получал «лет десять назад», когда давал там концерты, и опроверг занятие в политической деятельности.

Ранее стало известно, что актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) не смогла оспорить статус иноагента.

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