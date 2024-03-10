Киркоров попросил Крыжовникова снять его в сериале «Слове короля: стразы на асфальте»

Певец Филипп Киркоров обратился к режиссеру Жоре Крыжовникову во время вступления в шоу «Звезды».

Киркоров попросил Крыжовникова снять его в новых сериях проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте». Артист заявил, что второй сезон можно было бы назвать «Слово короля. Стразы на асфальте». Певец похвалил картину Крыжовникова, назвав ее «бомбический».

Киркоров также выделил актера Никиту Кологривова, сыгравшего в проекте Кащея. Артист считает его классным и харизматичным.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

В феврале Крыжовников признался, что он и его команда задумывали три сезона сериала. Он планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он сделал паузу от «Слова пацана».

Ранее звезда «Слова пацана» выставил ценник на фотографии с поклонниками.