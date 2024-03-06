Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Основатель «Парка Горького» объяснил, почему Пугачева покинула Россию

Продюсер Стас Намин: Пугачева покинула Россию ради семьи

close
100%
Светлана Шевченко/РИА Новости

Навещавший певицу Аллу Пугачеву в Израиле продюсер, основатель группы «Парк Горького» Стас Намин рассказал, почему звезда решила покинуть Россию. Его цитирует РИА Новости.

По словам Намина, Пугачева всегда была достойным, искренним и честным человеком, какие бы слухи о ней ни распускали. Решение об отъезде, подчеркнул он, принимал супруг певицы — шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

«Сейчас у нее ситуация особая – она любит в первый раз... Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима, он принял такое решение. Она не может разрушить семью», — заявил Намин.

Пугачева, добавил он, сейчас хочет оставаться в Израиле, однако живет там гораздо хуже, чем в России.

«Там трудная жизнь. Лучше всего жить здесь», — признался продюсер.

Накануне Пугачева высмеяла слова певца Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Звезда записала для коллеги видео, где изобразила «безголосую, старую» певицу. Примадонна пошутила, что встала бы на колени, но не может в силу возраста.

Ранее Сарик Андреасян объяснил, почему часто снимает жену в своих проектах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами