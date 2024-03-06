Основатель «Парка Горького» объяснил, почему Пугачева покинула Россию

Навещавший певицу Аллу Пугачеву в Израиле продюсер, основатель группы «Парк Горького» Стас Намин рассказал, почему звезда решила покинуть Россию. Его цитирует РИА Новости.

По словам Намина, Пугачева всегда была достойным, искренним и честным человеком, какие бы слухи о ней ни распускали. Решение об отъезде, подчеркнул он, принимал супруг певицы — шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

«Сейчас у нее ситуация особая – она любит в первый раз... Как получилось то, что произошло: инициатива в основном Максима, он принял такое решение. Она не может разрушить семью», — заявил Намин.

Пугачева, добавил он, сейчас хочет оставаться в Израиле, однако живет там гораздо хуже, чем в России.

«Там трудная жизнь. Лучше всего жить здесь», — признался продюсер.

Накануне Пугачева высмеяла слова певца Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Звезда записала для коллеги видео, где изобразила «безголосую, старую» певицу. Примадонна пошутила, что встала бы на колени, но не может в силу возраста.

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