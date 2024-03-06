«Нам трудно»: Никита Кологривый попросил прощения у фанатов

Актер Никита Кологривый в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) извинился перед фанатами, с которыми не успел сфотографироваться в Сочи.

«Ребята, все те, кто не успел со мной сфотографироваться, не смог, кто ждал меня два дня, кто ждал меня день. Хочу перед вами извиниться за то, что я не со всеми смог cфотографироваться, не всем смог уделить время. Нам трудно, мы стараемся», — отметил Кологривый.

Он попросил фанатов войти в положение и посетовал, что места съемок фильма про попугая Кешу находятся в достаточно труднодоступных местах, так как Сочи является курортным городом. По словам артиста, съемочная группа пытается и фанатов не обидеть и фильм успеть снять. Кологривый попросил фанатов не обижаться и отметил, что обязательно постарается уделить всем внимание.

Недавно завершились съемки сериала «Чистые» с Кологривым и Федором Бондарчуком. Съемки проекта проходили не только в историческом центре Санкт-Петербурга и его окрестностях, но и в таких достопримечательностях, как Дворец Елизаветино, Усадьба Знаменка, Гатчинский дворец и других.

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