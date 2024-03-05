Виктория Боня пожаловалась на сложности и апатию: «Меня нет»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет уйти из социальных сетей из-за апатии.

Боня отметила, что сама себе не может признаться в упадническом состоянии из-за жизненных сложностей. Она не уточнила, с какими трудностями столкнулась. Телеведущая задумалась, чтобы на время перестать вести Instagram.

«Так и хочется написать большими буквами: «Меня нет», — заключила блогерша.

13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. Блогерша и предприниматель разошлись без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения.

1 марта Боня призналась, что одной из причиной разрыва с Гасановым стала разница в возрасте. Телеведущая старше бизнесмена на 14 лет.

Виктория Боня рассказывала, что два года скрывала отношения с Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной. В октябре 2023 года они стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото. Боня заявляла, что не подталкивала возлюбленного к разводу, а просто общалась с ним по-дружески.

Ранее Виктория Боня объяснила, почему полгода не может вернуться в Монако.