Евгений Петросян пошутил про свою травму на концерте в Москве

Юморист Евгений Петросян на своем концерте в Москве пошутил про свое недавнее падение, из-за которого мероприятие могло не состояться. Об этом пишет kp.ru.

«Это произошло в тот знаменитый московский день, когда гололед свирепствовал по всей поверхности нашего города. И люди прям на тротуарах выполняли сложнейшие упражнения на льду, круче чем наши фигуристы на Олимпиаде. Вереницы «скорых» устремились в многочисленные больницы Москвы, и я вместе с ними», — отметил Петросян.

По словам юмориста, он «терроризировал» врачей в больнице, чтобы те вернули ему работоспособность к концерту, который состоялся 2 марта. Петросян сравнил свое падение со знаменитой сценой из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Он поиронизировал над своей травмой и отметил, что благодаря усилиям медиков гипс удалось снять через две недели.

12 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Петросяна экстренно доставили с переломом предплечья со смещением в одну из московских больниц. По данным издания, днем 11 февраля юморист упал во время прогулки по Лесной улице в Москве.

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