Полина Гагарина назвала враньем, что отказалась исполнять гимн России

Певица Полина Гагарина заявила в беседе с Aif.ru, что не хочет комментировать слухи о якобы ее отказе исполнять гимн России.

«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», — заявила артистка.

28 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Полина Гагарина не сможет выступить с гимном на футбольном матче между сборными России и Сербии. Причиной подобного решения артистки стало то, что Гагарина не смогла перенести запланированный до этого корпоратив.

Mash отметил, что гимн Сербии на запланированном матче исполнит певица Александра Прийович. Также на мероприятии выступят Григорий Лепс и армянский певец Севак Ханагян.

29 августа стало известно, что Полина Гагарина бесплатно выступила перед слушателями на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. В вестибюле московского метрополитена артистка исполнила такие свои хиты, как «Навсегда», «Бабочки», «Обезоружена» и «Спектакль окончен», а также новую композицию «Нагадай».

Гагарина начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Артистка выиграла второй сезон шоу. Музыкантка также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.

Ранее стало известно, что Полина Гагарина споет на фестивале Кабаевой.