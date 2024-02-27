Василий Ливанов рассказал о своей пенсии: «Хватает»

Актер Василий Ливанов признался, что не знает размера своей пенсии, однако отметил, что ему «хватает» на жизнь. Его слова передает aif.ru.

«Моя жена говорит, что мне доплачивают как народному, но я как-то не знаю. Наверное, доплачивают, потому что Собянин ведет себя очень трогательно по отношению ко мне: поздравляет с днем рождения, присылает симпатичные подарки», — заявил 88-летний артист.

Ливанов отметил, что пока не интересовался своими пенсионными отчислениями, так как до сих пор продолжает работать. По словам звезды советского кино, сейчас он трудится над книгой об актерском мастерстве, а также снимает фильмы как режиссер. Ливанов подчеркнул, что сам в кино не снимается.

Ранее Ливанов рассказал, что во время работы над «Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона» получал гонорар по высшей ставке. По его словам, за один съемочный день он получал порядка 500-700 рублей. Ливанов также разуверил, что артисты, особенно в советское время, были готовы работать за идею. Он заявил, что актерам важен гонорар — его сумма показывает, сколько артист наработал в кино и какое впечатление производит его искусство на зрителя.

Ранее сообщалось, что в Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом).