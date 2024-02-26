Адвокат рассказал о наследниках Алибасова

Адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин рассказал о наследниках продюсера. Его цитирует портал «Страсти».

Жорин еще в 2019 году помогал артисту составить завещание. Будучи на тот момент женатым на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, Алибасов завещал всю недвижимость сыну, а права на песни коллектива — членам группы «На-На».

После этого Алибасов женился на своей сиделке Елене, и Жорин заявляет, что не может раскрывать информацию о том, может ли новая супруга претендовать на долю и в каком размере.

«К сожалению, я могу только рассказывать о том, о чем говорил сам Бари Каримович. То, о чем он не говорил, я не могу рассказывать в силу адвокатской этики», — сказал адвокат.

При этом, добавил он, даже если Елены в завещании нет, она может попробовать добиться права на наследство в суде.

«Другое дело, что все зависит от оснований, а не зная оснований сложно прогнозировать перспективу», — заключил он.

26 февраля Елена Калинина, супруга и помощница Бари Алибасова, рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи. Скоро Алибасова могут выписать.

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