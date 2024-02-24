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Повереннова ответила на критику после поздравления с 23 февраля в нижнем белье

Актриса Повереннова была раскритикована женщинами после фото в нижнем белье

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Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Актриса Дарья Повереннова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее раскритиковали подписчицы после поздравлений с 23 февраля.

Повереннова опубликовала пост с поздравлением мужчин ко Дню защитника Отечества. К публикации она приложила снимки в нижнем белье, за что была раскритикована. Актриса рассказала, что многих женщин «бомбануло» после поста. Она предположила, что попала «в больное», а критиковавшим стоит задуматься.

По словам Поверенновой, ни один мужчина не написал ей ничего оскорбительного и неприятного из-за подобного поздравления. Наоборот, она получала от представителей противоположного пола «сплошные комплименты».

«И всего одна женщина (умная) просекла подоплеку и смысл поста. Классно, что в нашей жизни есть мужчина, благодаря которым (но не только им) мы стараемся быть и выглядеть лучше! В моей жизни так! Чего и вам желаю, дамочки», — отметила артистка.

Повереннова поблагодарила девушек, которые переживали «за ее нервы» и писали слова поддержки. Она уверила, что ей не привыкать. Актриса назвала себя стойкой.

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