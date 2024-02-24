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Александр Панайотов пожаловался на обезличивание в США

Певец Панайотов заявил, что россияне отличаются от американцев душевностью

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певец Александр Панайотов заявил в беседе с «Пятым каналом», что россияне отличаются от американцев душевностью.

Панайотов рассказал, что ни в одной стране не ощущал такой «всеобъемлющей любви», как в России. По его мнению, душевность и человеческая любовь характерна в России. Он уточнил, что любовь бывает разной — к родине, близким, партнеру, родственникам, собственному делу.

«Потому что там, я заметил, когда был в Америке на гастролях, там какая-то обезличенность и какая-то меркантильная вечная погоня за наживой, за деньгами, за карьерой, за вот этим всем. Здесь все по-другому», — отметил артист.

В январе Панайотов признался, что уже два месяца соблюдает строгую диету. Он ежедневно ест сибас и лосось, может позволить себе обезжиренные йогурты, отруби и молоко. Все остальное ему есть запрещено. Артист отметил, что ему тяжело соблюдать диету.

Панайотов добавил, что за эти два месяца похудел на десять килограммов. Певец похвастался, что стал влезать в старые пиджаки. Исполнитель уточнил, что не занимается спортом.

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