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Японского режиссера арестовали по обвинению в изнасиловании актрисы

Режиссера Хидео Сакаки арестовали после обвинения в изнасиловании

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Японский актер и режиссер Хидео Сакаки арестован после обвинений в изнасиловании молодой начинающей актрисы. Об этом сообщает Deadline.

По словам девушки, Сакаки напал на нее в квартире в Токио в 2016 году. Полиция предположила, что режиссер воспользовался своим профессиональным положением, пообещав актрисе, знавшей его с 2015 года, карьерный рост.

В сентябре 2022 года женщина рассказала полицейским о случившемся, а в июне 2023 года подала официальное заявление о преступлении против себя.

Хидео Сакаки назвал обвинения ложными. До этого в домогательствах его обвиняли несколько других актрис, после чего жена режиссера певица Изуми подала на развод, а премьера его фильма «Медовый месяц» была отменена.

Осенью 2023 года стало известно, что японские корпорации расторгают рекламные контракты с основателем ведущего в стране продюсерского агентства Johnny's Джонни Китагавой из-за обвинений в педофилии.

Ранее Рузиль Минекаев рассказал, почему не хочет приезжать в родной город после успеха «Слова пацана».

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