Игорь Матвиенко поддержал российских спортсменов на фоне отстранения от соревнований

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко в беседе с РИА «Новости» выразил поддержку российским спортсменам, которых отстранили от международных соревнований.

«Безусловно, сочувствую нашим спортсменам, которые попали в такую ситуацию. Я понимаю, что такое спорт. Люди с детства ежедневно тренируются по пять-восемь часов, идут к результату, а потом по каким-то соображениям им говорят: «Нет! Вам туда нельзя». С одной стороны, это ужасно. С другой стороны, это испытание», — отметил Матвиенко.

Он считает, что спортсменам стоит обратиться к философии стоицизма, пройти это испытание достойно и выйти из него со «светлой головой».

После начала специальной военной операции России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований. Решение о допуске на Олимпийские игры — 2024 было объявлено в декабре 2023 года.

Ранее стало известно, что в России фильмам будут выдавать электронные прокатные удостоверения.