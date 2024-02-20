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Звезда «Мастера и Маргариты» объяснила успех фильма

Актриса Снигирь: успех книги «Мастер и Маргарита» спровоцировал интерес к кино

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АМЕДИА

Актриса Юлия Снигирь заявила в беседе с РИА Новости, что успех произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» спровоцировал интерес к новой экранизации.

Снигирь сыграла Маргариту в картине Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Артистка отметила, что популярности книги недостаточно для больших сборов в прокате. Она считает очень важным фактором эффект «сарафанного радио», когда люди рассказывали друг другу о фильме.

«Люди активно обмениваются опытом, происходит так называемый «сарафан», и именно это сработало. Я действительно никогда раньше не получала такого количества восторженных отзывов и благодарностей. Меня отмечали в публикациях в соцсетях каждую секунду, не успевала просматривать», — рассказала актриса.

12 февраля стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. По данным портала kinobusiness.com, в общей сложности картина собрала уже почти 1,5 млрд рублей.

Вслед за «Мастером и Маргаритой» в рейтинге самых кассовых фильмов за уикенд оказался «Конец славы», который собрал за неделю 70,5 млн руб. Однако в общей сложности сборы фильма составили. 231,3 млн рублей.

Ранее сыгравший Воланда Басилашвили отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты».

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