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Соседов заявил о «крыше» Ивлеевой

Критик Соседов заявил, что Настя Ивлеева вернется к прежней жизни

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Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в YouTube-передаче «Спецкорр», что блогерша Настя Ивлеева вернется к прежней жизни после скандала с «голой» вечеринкой.

Соседов считает, что Ивлеева продолжит карьера благодаря влиятельным покровителям и большому количеству фанатов.

«У нее полно подписчиков, у нее деньги, у нее связи, и, я думаю, какая-то крыша наверху», — заявил критик.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Соседов отметил, что публика простит не только Ивлееву, но и других участников вечеринки. Он вспомнил скандалы Киркорова, упомянув, как артист оскорбил журналистку Ирину Ароян на одной из пресс-конференций. В 2010-м Киркоров ударил режиссера Марину Яблокову на премии «Золотой граммофон». Критик уточнил, что даже после этого на его концерты ходили.

Ранее Сергей Соседов назвал беззаконием отмену концертов Лолиты.

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