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Инстасамка перепела хит Кати Лель: «Да, я потратила кучу бабла»

Рэперша Инстасамка перепела песню Кати Лель «Мой мармеладный»

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) перепела хит Кати Лель «Мой мармеладный». Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Зотеева опубликовала ролик, в котором поет измененную композицию Кати Лель. Певица поменяла слова из оригинальной композиции на свою лирику.

«Я еду тратить кучу бабок, милый, не скучай. Опять мне кажется, что кружится моя голова — да, я потратила кучу бабла», — спела рэперша.

Некоторые пользователи раскритиковали новую композицию Инстасамки, назвав песню «копиркой».

В конце 2023 года песня «Мой мармеладный», записанная в 2004 году, стала вирусной в социальной сети TikTok.

В феврале 2024-го продюсер Максим Фадеев рассказал, что разрешил одной из зарубежный звезд перепеть хит «Мой мармеладный», который он написал для Кати Лель.

Фадеев уточнил, что на фоне популярности песни «Мой мармеладный» в мире он получил более ста запросов из США, Германии, Великобритании, Китая и других стран на создание каверов. Многие артисты отказывались от планов записать песню после того, как узнавали, что им придется перечислять средства за использование авторских прав на счет в банки РФ.

Ранее автор песен Ротару раскритиковал творчество Zivert.

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