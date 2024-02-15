В Москве заочно арестован актер Алексей Панин

Московский суд заочно арестовал актера Алексея Панина. Об этом сообщает ТАСС.

Панин был арестован по делу о призывах к терроризму.

В августе 2023 года ТАСС сообщил, что прокуратуре Москвы было поручено проверить Панина на наличие оснований для привлечения его к уголовной ответственности по ряду статей, в том числе за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма через СМИ либо электронные или информационно-телекоммуникационные сети.

Его также планировали проверить по статье о дискредитации ВС РФ и за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей».

В октябре 2023 года Алексей Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.

В ноябре Панин опубликовал на своей страничке в соцсетях фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага.

Ранее стало известно, что дело о госизмене актера из «Глухаря» начнут слушать уже в феврале.