Упавшему на улице Петросяну провели операцию на руке

Юморист Евгений Петросян находится в реанимации после того, как артисту провели операцию на руке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пока народный артист РСФСР находится под наблюдением врачей, а затем его переведут в обычную палату, если не будет ухудшений. Потом артист будет проходить реабилитацию.

11 февраля сообщалось, что Петросян упал во время прогулки по Лесной улице в Москве, после чего его увезли на «скорой» с переломом предплечья со смещением. Отмечалось, что артисту предстоит операция — ему в руку планируют вставить титановые пластины.

При этом сам артист опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации, заявив, что находится в больнице на «обычной проверке».

Позднее появились новости, что у Петросяна выявили хроническую гипертонию.

13 февраля стало известно, что супруга юмориста Татьяна Брухунова уехала в Китай на фоне сообщений о его госпитализации. Супруга близкого друга Петросяна Георгия Терикова в беседе с изданием mk.ru рассказала, что не смогла связаться с Брухуновой.

Ранее сообщалось, что Водонаева подала в суд на блогера Петрова.