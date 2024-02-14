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Бывший муж Бородиной ответил на слухи о беременности невесты: «До свадьбы же нельзя»

Бывший муж Бородиной Омаров опроверг слухи о беременности невесты

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zimamoscow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров опроверг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о беременности невесты Валерии.

«Лера пока не беременна, до свадьбы же нельзя!» — заявил предприниматель.

Омаров признался, что хотел еще одного ребенка, а Валерия — трех. Поэтому пара планирует завести двоих детей. Возлюбленные собираются сыграть свадьбу весной.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Омаров встречается с Валерией с 2022 года. В ноябре 2023-го Омаров спровоцировал слухи о пополнении в семье. Он публиковал фото, на котором изображен с возлюбленной на вечеринке, напоминающей гендер-пати. На снимке предприниматель одну руку положил на талию возлюбленной, а другую держал на ее животе.

Тогда Омаров не дал четкий ответ, ждут ли они малыша. Однако поклонники уже начали поздравлять бизнесмена с возможным пополнением в семье. Часть подписчиков усомнились, что Валерия беременна.

Ранее бывший муж Бородиной ответил на слухи о пластике невесты.

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