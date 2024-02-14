Водонаева подала в суд на блогера Петрова

Телеведущая Алена Водонаева подала в Таганский районный суд города Москвы на блогера-трансгендера Андрея Петрова, сейчас известного как Милана Петрова. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Водонаева подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. Она попросила признать несоответствующими действительности сведения распространенные блогером посредством размещения публикаций в Telegram-канале «PETROVA», а также сведения, распространяемые медиапорталом «Первый женский» на своем сайте.

Водонаева потребовала через суд взыскать с Петрова компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, а также удалить и опровергнуть свои публикации. Как отметил блогер в Telegram-канале, речь идет о посте, в котором он назвал ее «кремлевской проституткой».

Адвокат Водонаевой Евгений Гибадуллин также прокомментировал иск. Он рассказал, что звезда подала в суд, в частности, за публикацию, где Петров комментируют ее благотворительную деятельность — поддержку приюта для животным. В нем блогер заявляет, что в своих постах Водонаева рекламирует организацию ЧВК «Вагнер».

«Моему рекламному менеджеру поступило предложение сделать в моем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подобную рекламу и в качестве примера привели кейс Водонаевой», — рассказывал блогер.

Ранее на НТВ ответили на решение Собчак подать на них в суд.