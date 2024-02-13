Бывший продюсер Лободы высмеяла Анну Асти за копирование образа певицы

Продюсер Нателла Крапивина на своем YouTube-канале назвала Анну Асти ходячей карикатурой ее бывшей клиентки Светланы Лободы.

«Посмотрите на карикатуру Аню Asti. У меня это словосочетание сразу вызывает припадок. Человек просто взял все, что мы делали, вплоть до Димы Лорана — автора, который писал для Светланы. Дай Бог здоровья Анне Asti, я не против, просто она карикатура ходячая», — возмутилась Крапивина.

Она также назвала Асти «Лободой для бедных» и выразила мнение, что им с украинской артисткой удалось так высоко задрать планку шоу-бизнеса, что до сих пор никто не может подняться так высоко. Именно поэтому, считает продюсер, Асти якобы копирует Лободу.

В конце января Крапивина призналась, что ей смешно смотреть на коллег, которые сквернословят в адрес Пугачевой после отъезда из России. По словам продюсера, эти же люди боялись сказать хоть что-то Примадонне, когда та была на родине. Она назвала Пугачеву «скифским золотом» и осудила поведение критиков.

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