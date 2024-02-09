Звезда «Постучись в мою дверь» рассказал, как провоцировал коллег на буллинг в свой адрес

Актер Никита Волков рассказал «Ленте.ру», как провоцировал молодых артистов на шутки в свой адрес на съемках сериала «Трудные подростки».

«Пять лет назад многие из ребят были еще студентами театральных вузов. (...) Мне показалось, что (...) нужно создать такую атмосферу, в которой они будут чувствовать себя свободно, поскольку у них весь первый сезон — это такой на самом деле буллинг моего персонажа, буллинг Ковалева», — вспомнил Волков.

Он уточнил, что создал вне кадра такую атмосферу, в которой актеры могли свободно шутить над ним, чтобы раскрепоститься. Волков специально противопоставил себя команде молодых артистов, чтобы они могли почувствовать себя более сплоченными. Артист уточнил, что со временем на площадке так или иначе воцарилась дружелюбная атмосфера.

В начале февраля стала известна дата выхода российской версии «Постучись в мою дверь». Режиссером картины выступил Всеволод Аравин. Актриса Лиана Гриба исполнит роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата).

Ранее критик назвал самых успешных участников «Фабрики звезд».