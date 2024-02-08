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Продюсер рассказал о разделе власти в шоу-бизнесе между Ротару и Пугачевой

Продюсер Лавров заявил, что Ротару и Пугачева боролись за влияние на шоу-бизнес

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РИА Новости

Продюсер Сергей Лавров в разговоре с NEWS.ru заявил, что София Ротару и Алла Пугачева в свое время делили влияние на российский шоу-бизнес.

«Пугачева не осмелилась бы пойти войной на Ротару, потому что обе они были сильно влиятельны, некоторые мои коллеги говорят, что они делили «Останкино» на две части. Когда проходил фестиваль «Песня года», Пугачева своим выступлением закрывала один день, Ротару — другой», — вспомнил Лавров.

При этом продюсер напомнил, что Ротару быстрее Пугачевой получила звание народной артистки. К тому же «хуторянка» могла собирать стадионы, в то время как Примадонна была лишена такой возможности. По словам Лаврова, звезды здоровались «сквозь зубы», а однажды Ротару согласилась предоставить коллеге таблетку от головной боли, но сделала на этом акцент.

«Чупракова (директор Пугачевой — «Газета.Ru») хотела уже войти в гримерку, но тут открывается дверь, выглядывает Ротару в простынях и говорит: «Не забудьте сказать, что это я дала», — резюмировал продюсер.

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