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«Мучила и раздражала»: Лариса Луппиан о семье и детях

Актриса Лариса Луппиан призналась, что чрезмерно заботилась о детях

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Актриса Лариса Луппиан в интервью «7 дней» призналась, что чрезмерно заботилась о детях, чем раздражала их.

«Раньше я думала о детях. Сейчас все рады, что я от них отвязалась. Потому что у меня все время волнение за детей — почему не надевают тапочки, ходят босиком, почему руки холодные, почему плохую шапку надели. Я бесконечно их мучила и раздражала этим. Теперь беспокоюсь не о семье, а о театре, и все немножко вздохнули», — улыбнулась Луппиан.

Артистка отметила, что с момента вступления в должность художественного руководителя Театра Ленсовета у нее стало меньше времени для семьи. При этом Луппиан всегда старается найти время для дочери Елизаветы Боярской. По словам артистки, ей очень нравится жить с дочерью в одном городе, так как у них есть возможность видеться, а Боярская может оставить ей детей и кота, в то время как сама поедет на гастроли.

Недавно Лариса Луппиан рассказала о 47-летнем браке с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским. По словам 71-летней Луппиан, секрет долгих отношений — брак по любви.

Ранее Анастасия Мельникова пожаловалась на ухажеров дочери, которые оценивают ее квартиру.

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