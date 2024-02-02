Пригожин объяснил, почему Пугачева утратила влияние: «Клановость обесценена»

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что певица Алла Пугачева не сможет вернуть свое влияние, так как сейчас в России обесценена клановость. Его слова передает NEWS.ru.

«Какое-то время влиятельными были структуры, такие как «Русские радио» и другие радиостанции. Сегодня эти позиции занимают такие соцсети, как например, Яндекс, ВК, поэтому сегодня игроки и лидеры по продвижению — это стриминговые площадки», — заявил продюсер.

Он добавил, что каждый стриминг продвигает своих героев, поэтому сейчас меньше таких влиятельных фигур, какими были Пугачева, Лев Лещенко или Иосиф Кобзон. Пригожин заявил, что в свое время названные артисты были своего рода продюсерами для исполнителей. Их влияние распространялось не только на музыкальную индустрию, но и на политику.

Недавно продюсер Сергей Лавров рассказал, что несмотря на большое влияние Аллы Пугачевой на продюсеров, она не могла «задвинуть» свою конкурентку Софию Ротару. Он отметил, что Пугачева не запрещала артистов, однако телеканалы знали, с кем артистка готова выходить на сцену, а с кем — нет, оттого брали звезд под нее.

Ранее продюсер раскрыл «ближний круг» Пугачевой.