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Соколовский раскрыл серьезную болезнь на шоу «Звезды в Африке»

Певец Соколовский заявил, что участники «Звезд в Африке» не верили в его болезнь

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Личный архив Влада Соколовского

Певец Влад Соколовский признался в шоу «Злые языки», что из-за участия в шоу «Новые звезды в Африке» у него ухудшилось здоровье.

Соколовский объяснил, что еще до «Звезд в Африке» у него возникали боли в животе, которые он игнорировал. Однако во время работы на проекте состояние певца резко ухудшилось. Артист был госпитализирован. По словам исполнителя, ему диагностировали перитонит.

Перитонит — это тяжелое заболевание, которое возникает в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника.
Соколовский заявил, что участники «Звезд в Африке» не поверили в ухудшение его здоровья.

«Я посмотрел эту серию, где участники рассказывали, что я симулировал. Мне кажется, им, наверное, не по себе стало через полгода, когда в больнице у меня вырезали аппендицит. По итогу у меня был перитонит», — отметил певец.

Соколовский предположил, что его здоровье ухудшилось из-за плохого питания в шоу или волнения из-за съемочного процесса.

«Новые звезды в Африке» — это экстремальное реалити-шоу, в котором известные личности сталкиваются с дискомфортом и голодом в дикой саванне. Ведущие передачи — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Ранее Виктория Дайнеко пожаловалась на отравление.

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