Николая Дроздова госпитализировали на фоне борьбы с раком

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов попал в больницу из-за осложнений на фоне борьбы с онкологией. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники.

По данным канала, зоологу стало плохо накануне, родные не стали вызывать скорую помощь, а привезли пациента в больницу самостоятельно. Дроздова осмотрели медики и назначили ему противоопухолевую терапию, его также перевели на дневной стационар. В течение недели зоолог будет посещать необходимые процедуры в больнице, после чего возвращаться домой.

Супруга телеведущего Татьяна добавила, что артист уже хорошо себя чувствует и выполняет все предписания врачей. Сам Дроздов заверил, что свободное время проводит на даче, где наслаждается свежим воздухом.

23 декабря стало известно, что у Николая Дроздова началась ремиссия после химиотерапии. По данным СМИ, показатели борющегося с онкологическим заболеванием Дроздова пришли в норму на фоне лечения, рак перестал прогрессировать.

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