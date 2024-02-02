В России снимут байопик о жизни Владимира Жириновского

В России планируют снять биографический фильм о жизни экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишет Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

По данным канала, байопик будет называться «Жириновский.Взлет». Режиссером проекта может стать Александр Баранов, который известен своими фильмами «Игла», «Елки-2», «Екатерина» и другими. Остальные подробности о проекте пока неизвестны.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Ни один из детей политика не взял его фамилию. В России даже выпустили почтовую марку с изображением Жириновского. На ней изображены портрет политика и орден «За заслуги перед Отечеством».

На ПМЭФ-2023 ЛДПР представила нейросеть «Жириновский». Она умеет отвечать на вопросы пользователей, основываясь на интервью, выступлениях и публикациях бывшего лидера партии. Искусственный интеллект также разговаривает голосом политика.

Ранее Брэд Питт получил роль в последнем фильме Тарантино.