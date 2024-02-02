Депутат Государственной думы, актриса Елена Драпеко раскрыла секрет хорошего самочувствия. О том, где восстанавливает силы, актриса побеседовала с «Аргументами и фактами».

По словам Драпеко, ей удается отвлечься от забот на даче.

«Еще в 1997-м купила маленький участок с обгорелым домиком и все эти годы, когда есть свободное время, что-то там ремонтирую, подкрашиваю, сажаю», — рассказала она, добавив, что на участке у нее есть вишневый сад и клубничные грядки.

Кроме того, добавила Драпеко, ей помогает отвлечься разборка архива.

«У меня был огромный архив: статьи, фотографии, награды. Я начала реставрировать эти старые фото, переводить их в цифру. Там родители и мой брат, детство моей дочери Насти, квартира в Ленинграде. Вся жизнь! В следующую передышку разберу другой шкаф. Только не знаю, когда она будет», — поделилась она.

Возможность поехать в санаторий и заняться здоровьем Драпеко для себя не рассматривает.

«Если бы я думала о болячках и их лечении, вслушивалась в себя, у меня бы тут же болезни нашлись. А когда ты лет своих не замечаешь, болезни от тебя сами отстают. Как говорила моя мама: «Несча­стья любят несчастных, а болезни любят больных», — сказала она.

Актриса призналась, что не позволяет себе раскисать, в тяжелые минуты учит иностранные языки и старается думать о чужих проблемах.

«Это тоже лечит и не дает стареть. Понимаешь: у людей-то еще больше проблем, чем у тебя», — заключила она.

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