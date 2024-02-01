Ефремов может скоро выйти из тюрьмы по УДО

Актер Михаил Ефремов сможет подать заявку о выходе из тюрьмы по УДО через полтора-два месяца. Об этом актер Иван Охлобыстин рассказал Telegram-каналу Shot.

«Миша в периоде внутреннего осознания, он очень многое переосмыслил. Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня. Вряд ли он будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. <...> Будем молиться», — заявил артист.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.

До этого Охлобыстин признался, что у коллеги Михаила Ефремова значительно ухудшилось здоровье в СИЗО. Актер назвал Ефремова «больным насквозь». Он заявил, что коллегу стоит выпустить из заключения, так как он уже «все осознал». По словам звезды «Интернов», несмотря на хорошее отношение в колонии, Ефремову тяжело из-за состояния здоровья. Он отметил, что у артиста «вот-вот окончательно выпадут зубы».

Ранее сообщалось, что Шарлот покинул самарское СИЗО.