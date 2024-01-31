Глава МИД Израиля прокомментировал депортацию группы «Би-2» в страну

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал депортацию членов рок-группы группы «Би-2» в страну. Об этом сообщает израильский МИД в своем русскоязычном Telegram-канале.

«Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами — иностранными гражданами», — сказал дипломат.

По его словам, все они находятся на пути в Израиль. Музыканты «чувствуют себя хорошо», добавил Кац.

31 января ТАСС сообщил, что о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы «Би-2» договорились израильский консул и иммиграционные органы Таиланда.

По информации агентства, из королевства также вышлют гитариста группы Александра Умана (Шура «Би-2»).

Накануне стало известно, что троих участников группы «Би-2» с российским гражданством могут депортировать только в Россию. Еще у двоих, помимо российского, есть паспорта Израиля. 31 января солист группы Лева — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) – прибыл в Израиль. Подробнее о причинах задержания участников «Би-2» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко заявил, что россияне простят «Би-2» при одном условии.