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Валентину Талызину выписали из больницы

Mash: актрису Валентину Талызину выписали из больницы

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актрису Валентину Талызину выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, состояние Талызиной улучшилось. Она продолжит лечение дома. Артистке выписали препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений.

22 января Telegram-канал Mash сообщил, что актрису госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки Ксении, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

За день до этого в театре Моссовета отменили показ спектакля «Волки и овцы». Причиной отмены названа болезнь Талызиной. Артистка планирует снова выйти на сцену в конце февраля. 13, 15, 21 и 29 февраля пройдут спектакли с ее участием. Она собирается сыграть в постановках «Волки и овцы» и «Пиковая дама».

Валентине Талызиной 22 января исполнилось 89 лет. Она сыграла в таких картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Невероятное приключение итальянцев в России» и «Афоня». Всего в фильмографии артистки более ста работ.

Ранее звезда «Папиных дочек» сломал палец во время репетиции в «Ленкоме».

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