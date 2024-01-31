Надежда Бабкина рассказала, как относится к своим хейтерам: «Их сжирает зависть»

Певица Надежда Бабкина в интервью kp.ru призналась, что со временем научилась прощать своих обидчиков.

«Раньше обижалась на всякую несправедливость, не понимала — за что, в себе копалась, расстраивалась... Но в какой-то момент поняла, что жить обидой невозможно, и стала своих обидчиков жалеть и пытаться понять. Их изнутри сжирает зависть, злость и ревность, вот они и жалят всех — несчастные люди. Я перестала жить обидами», — отметила Бабкина.

Она заверила, что у нее нет желания мстить своим обидчикам. Бабкина убеждена, что, простив своего хейтера, она в первую очередь спасает саму себя. По словам артистки, в свое время у нее сложилось недопонимание в общении с педагогом по сольному пению в институте имени Гнесиных Ниной Константиновной Мешко. Бабкина посетовала, что старшая коллега то и дело критиковала ее творчество и даже уговаривала солистов ансамбля Бабкиной уйти из коллектива.

Тем не менее певицам удалось оставить в прошлом все разногласия, когда Мешко публично попросила у Бабкиной прощения за все эпизоды некорректного поведения, которые произошли за время их знакомства.

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