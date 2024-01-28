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Роза Сябитова попросила детей развеять ее прах над морем в Сицилии

Сваха Сябитова призналась, что уже распределила имущество между наследниками

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в разговоре с PROZvezd призналась, что уже составила завещание и поделила имущество между наследниками.

«Постаралась распределить все по справедливости. Хотя мои дети от меня уже все получили: и у сына есть недвижимость, и у дочки. Все остальное между ними будет разделено на равных. Мои хоромы, строительством которых я занималась последние годы, тоже достанутся им. Они, конечно, больше даже для внуков», — призналась Сябитова.

Телеведущая уточнила, что дала детям ряд рекомендаций, которые им следует соблюдать в случае ее ухода. Например, Сябитова хочет, чтобы родственники взяли напрокат яхту и развеяли ее прах над морем в Сицилии. Сваха считает, что подобные детали помогут ее детям скрасить горечь утраты близкого человека.

«Я им сказала, чтобы они каждый год покупали билеты, приезжали на Сицилию, брали яхту, выходили в море и с шампанским меня вспоминали», — резюмировала артистка.

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