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Кудрявцева сорвалась на шоу у Малахова

Телеведущая Кудрявцева призналась, что не сдержалась на шоу Малахова

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Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему вылила на женщину стакан воды на шоу Андрея Малахова. Ее слова передает kp.ru.

«Горько , что стакан воды, вылитый на эту женщину, по моральным ценностям для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок», — заявила актриса.

Она пояснила, что сын этой женщины, Андрей, рассказал, что мать бросила его и еще четверых своих детей, среди которых, в частности, был ребенок с ДЦП. Молодого человека усыновила приемная семья, но, повзрослев, он захотел встретиться со своей приемной матерью. Тогда женщина отказала ребенку во встрече, но затем она пришла на шоу Малахова и попросила у Андрея прощение.

«На этом, наверное, нужно было бы и закончить. Сын прощает мать... Но в моей голове крутится жизнь этого пацана, брошенного в общественном туалете, детский дом, надежда, что мать его вспомнит, найдет… И у меня падает забрало», — заявила Кудрявцева.

Телеведущая призналась, что вылила стакан воды на женщину от бессилия, злости и «боли за пацана».

Недавно Лера Кудрявцева опровергла в Telegram-канале, что ее муж, хоккеист Игорь Макаров, якобы затопил квартиру в состоянии алкогольного опьянения. Телеведущая призналась, что у нее нет желания дальше комментировать заголовки, которые не соответствуют действительности. Она послала матом журналистов, которые пишут о ней неправду.

Ранее сообщалось, что шоумен Абрикосов назвал Ольгу Бузову серостью.

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