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Виктория Боня обвинила Веру Брежневу в эскорте

Телеведущая Виктория Боня заявила, что Брежнева занималась сексом за деньги

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Блогерша и телеведущая Виктория Боня обвинила в шоу «Злые языки» певицу Веру Брежневу в эскорте.

По мнению Бони, у Брежневой создался образ «белой и пушистой», однако это не так. Телеведущая заявила, что певица занималась сексом за деньги в 2011 году. Как отметила блогерша, ее друг обращался к артистке, однако оказался недоволен расценками.

Боня утверждает, что Брежнева работала в эскорте по желанию. По словам телеведущей, ее прайс составлял $100 тысяч. Оплата не гарантировала того, что певица переспит с клиентом.

«Вера хочет в подарок часы». То есть, предлагалось подарить сначала эти часы, которые стоили там тоже под $70 тысяч. И дальше она придет на свидание, но если она захочет, то она пойдет дальше. Если чек не понравится, то нет. В итоге, он (друг), когда увидел, какие часы она попросила, плюс еще 100 тысяч и без гарантии, он сказал: «Спасибо, до свидания», — рассказала телеведущая.

В эфире программы ведущие также обсудили развод Брежневой с композитором Константином Меладзе. По мнению Бони, певице вернулся бумеранг. Она отметила, что музыкант оставил жену Яну Сумм с тремя детьми ради отношений с артисткой.

Ранее Алана Мамаева высмеяла пластику Бони.

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