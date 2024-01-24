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Сокуров назвал причину, по которой не смотрит сериал «Слово пацана»

Режиссер Сокуров: не смотрю «Слово пацана», потому что сейчас не до этого

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Кинорежиссер Александр Сокуров объяснил, почему до сих пор не посмотрел нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В интервью НСН он рассказал, что у него нет времени на столь долгое произведение, так как приходится решать личные проблемы.

«У меня нет на это времени, другие жизненные задачи. Мне сейчас довольно трудно, потому что я закрыт и не могу работать, не могу преподавать, надо как-то решать, как мне быть. Поэтому я не могу позволить себе тратить время на такие большие и длинные произведения: сил нет и времени», — объяснил режиссер.

72-летний режиссер в декабре говорил, что не может ни снимать новые фильмы, ни показывать старые из-за запрета властей. На этом фоне появились сообщения о том, что он завершает карьеру, однако Сокуров это опроверг, отметив, впрочем, что для него создаются «невозможные для жизни и работы условия».

Сегодня стало известно, что кинокартина Сокурова «Сказка» признана лучшим игровым фильмом национальной премии кинокритиков и киножурналистов «Белый слон».

Ранее дочь актрисы Юли Пересильд пожаловалась, что ее обижают фанаты сериала «Слово пацана».

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