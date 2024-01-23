Пластический хирург Бони рассказал об «огромных шрамах» модели до операции

Пластический хирург Виктории Бони, врач многих голливудских звезд Чиа Чи Као рассказал, какие проблемы блогер пыталась решить при помощи пластики. Об этом пишет The Voice.

«Она старалась поддерживать красоту с помощью филлеров и прочих способов, которые не подтягивали лицо, а делали его более квадратным и маскулинным. Ей сделали темпоральную подтяжку бровей, которая не только была неэффективной, но и оставила ей огромные шрамы», — пояснил Чи Као.

Он добавил, что Боне делали блефаропластику с удалением жира, однако из-за этого глаза выглядели более запавшими. К тому же, добавил Чи Као, у Бони были морщины и избытки кожи под глазами, которые она «ненавидела». Медик объяснил, что блогер хотела решить свои проблемы с внешностью при помощи лифтинга «Конский хвост» и ряда других хирургических вмешательств на лице. По словам хирурга, им с Боней удалось добиться того результата, которого она хотела.

В конце лета модель решилась на пластическую операцию. Блогер обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид. В итоге Виктория Боня скорректировала форму глаз и заплатила врачу около 20 миллионов рублей.

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