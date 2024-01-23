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Пластический хирург Бони рассказал об «огромных шрамах» модели до операции

Хирург Чиа Чи Као рассказал о проблемах Виктории Бони до появления лисьих глаз

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Пластический хирург Виктории Бони, врач многих голливудских звезд Чиа Чи Као рассказал, какие проблемы блогер пыталась решить при помощи пластики. Об этом пишет The Voice.

«Она старалась поддерживать красоту с помощью филлеров и прочих способов, которые не подтягивали лицо, а делали его более квадратным и маскулинным. Ей сделали темпоральную подтяжку бровей, которая не только была неэффективной, но и оставила ей огромные шрамы», — пояснил Чи Као.

Он добавил, что Боне делали блефаропластику с удалением жира, однако из-за этого глаза выглядели более запавшими. К тому же, добавил Чи Као, у Бони были морщины и избытки кожи под глазами, которые она «ненавидела». Медик объяснил, что блогер хотела решить свои проблемы с внешностью при помощи лифтинга «Конский хвост» и ряда других хирургических вмешательств на лице. По словам хирурга, им с Боней удалось добиться того результата, которого она хотела.

В конце лета модель решилась на пластическую операцию. Блогер обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид. В итоге Виктория Боня скорректировала форму глаз и заплатила врачу около 20 миллионов рублей.

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