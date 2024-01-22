Обнаружена неизданная песня группы «Король и Шут»

Солист группы Tequilajazzz и бэк-вокалист «Короля и Шута» Евгений Федотов заявил, что у него осталась неизданная рукопись группы «Король и Шут». Его слова передает kp.ru.

«Однажды я пришел записывать вокал в «Добролет» и обнаружил на пюпитре бумажку с текстом. Накануне Горшок записывал сольник, это была бумажка с текстом песни, которую он пел», — заявил исполнитель.

Федотов признался, что посмеялся после прочитывания текста песни, вспомнив, что он был «потрясающим по своей безграмотности». В то же время певец назвал композицию обаятельной.

«Лежу без уха, без руки. Наверно, все меня достали. О боже, как вы так могли: святого рыцаря убрали? И нет ни рук, ни головы, уже не чувствую я боли», — говорилось в рукописи.

По словам Федотова, черновик остался в его петербургской квартире. Сейчас музыкант находится в Эстонии, куда переехал в 2023 году.

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