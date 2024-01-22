Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анна Михалкова рассказала о своем отношении к постельным сценам в кино

Актриса Анна Михалкова с возрастом стала легче относиться к постельным сценам

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Актриса Анна Михалкова в интервью на шоу «Кино в деталях» призналась, что с возрастом стала легче относиться к постельным сценам в кино.

«По поводу обнаженных сцен — надо было, конечно, дожить до почти 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться. Но я поняла, дальше, видимо, будет хуже! Профессия подразумевает какие-то истории про интимную жизнь людей. При этом у меня никогда не было такого материала, где надо было действительно переходить черту», — отметила Михалкова.

Артистка призналась, что не смогла бы переступить через себя даже ради очень крупного проекта. Сейчас Михалкова играет главную роль в проекте Анны Меликян «Чувства Анны». По мнению артистки, в рамках шоу ее героиня обнажается настолько, чтобы показать себя «жалкой и беззащитной». Актриса вспомнила, как однажды фанатка поблагодарила ее за то, что она не боится показывать недостатки своего характера и внешности.

«Это был действительно комплимент, когда она заявила: «Какое счастье, что вы такая несовершенная, вы даете нам надежду на то, что мы тоже можем существовать». То есть вроде бы похвалила… Приятно, потому что зритель ассоциирует меня с собой», — резюмировала Михалкова.

Ранее Кушанашвили заявил, что зрители увидели ролевые модели в «Слове пацана».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами