Анна Михалкова рассказала о своем отношении к постельным сценам в кино

Актриса Анна Михалкова в интервью на шоу «Кино в деталях» призналась, что с возрастом стала легче относиться к постельным сценам в кино.

«По поводу обнаженных сцен — надо было, конечно, дожить до почти 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться. Но я поняла, дальше, видимо, будет хуже! Профессия подразумевает какие-то истории про интимную жизнь людей. При этом у меня никогда не было такого материала, где надо было действительно переходить черту», — отметила Михалкова.

Артистка призналась, что не смогла бы переступить через себя даже ради очень крупного проекта. Сейчас Михалкова играет главную роль в проекте Анны Меликян «Чувства Анны». По мнению артистки, в рамках шоу ее героиня обнажается настолько, чтобы показать себя «жалкой и беззащитной». Актриса вспомнила, как однажды фанатка поблагодарила ее за то, что она не боится показывать недостатки своего характера и внешности.

«Это был действительно комплимент, когда она заявила: «Какое счастье, что вы такая несовершенная, вы даете нам надежду на то, что мы тоже можем существовать». То есть вроде бы похвалила… Приятно, потому что зритель ассоциирует меня с собой», — резюмировала Михалкова.

Ранее Кушанашвили заявил, что зрители увидели ролевые модели в «Слове пацана».