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Сын Джоди Фостер думал, что мать работает на стройке

Актриса Фостер скрывала от детей свою профессию

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HBO Max/YouTube

Актриса Джоди Фостер рассказала, что скрывала от сыновей свою профессию. Интервью 61-летней актрисы цитирует издание Page Six.

«Думаю, я просто не хотела, чтобы они знали меня с этой стороны. Хотела, чтобы дети видели во мне свою маму, человека, который просто ходит на работу и все такое», — призналась звезда «Молчания ягнят».

По словам Фостер, однажды она привела на съемочную площадку сына Чарльза, которому сейчас 25 лет, а тогда было три. Он подумал, что мама работает на стройке.

«Я привела его на работу и подарила ему маленький пластиковый ремень с инструментами», — сказала она, добавив, что сын решил — площадка была строительной.

У Джоди Фостер также есть 22-летний сын Кристофер от экс-партнера Синди Бернарда.

Накануне на канале HBO начался показ четвертого сезона «Настоящего детектива». В новых сериях антологии действие разворачивается в городке на Аляске, где героиня Джоди Фостер расследует пропажу ученых с исследовательской станции.

Ранее Елена Вяльбе предложила показывать спортсменов вместо иноагентов.

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