Стала известна причина отмены выступления Галкина в Таиланде

Выступление комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) отметили в городе Паттайя по запросу организаторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на группу отелей Royal Cliff, где должен был пройти концерт.

«Мы понимаем важность различия и чувствительность культур и придерживаемся политического нейтралитета», — подчеркнули представители площадки в сообщении, отметив, что сам отель не причастен к решению.

Максим Галкин должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff. Билеты на тайские концерты Галкина продавались по цене от 8,5 до 16 тыс. рублей. Сейчас они сняты с продажи.

В посольстве Российской Федерации в Таиланде отметили, что не имеют отношения к отмене концертов шоумена Максима Галкина.

До этого в Таиланде были отменены концерты комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом). В сообщении организаторов выступлений артиста указывалось, что отмена концертов «произошла по независящим от организаторов причинам».

Ранее живущая на Бали Айза сообщила, когда вернется в Москву.