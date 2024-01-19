Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стал известен гонорар Аллегровой на частных вечеринках

Концертный директор Васильев: Аллегрова просила 10 млн рублей за частные вечеринки

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Концертный директор Валерий Васильев рассказал в беседе с Prozvezd, что певица Ирина Аллегрова просит около десяти миллионов рублей за выступления на частных вечеринках.

Васильев отметил, что Аллегрова соглашается не на все предложения, а перед тем, как дать согласие, тщательно узнает имена заказчиков. По мнению концертного директора, артистка специально установила такой высокий гонорар, чтобы ее часто не звали.

«Не каждый заказчик готов осилить такую сумму, которую просит Ирина. Если бы она была готова выступать миллионов за пять, от предложений у нее не было бы отбоя. Но она сознательно лишает себя заработка. Имеет на это полное право — на комфортную жизнь она уже себе, видимо, заработала», — рассказал Васильев.

В 1970 году Ирина Аллегрова начала свою музыкальную карьеру в Ереванском оркестре под управлением Константина Орбеляна. Позже она начала выступать в различных музыкальных коллективах и гастролировать по СССР. В 1990-м артистка начала сольную карьеру.

В 2002-м Аллегрова удостоилась звания заслуженной артистки России, а в 2010-м — народной.

Ранее Пригожин заявил, что Сташевскому нужен был хороший продюсер.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами