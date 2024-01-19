Стал известен гонорар Аллегровой на частных вечеринках

Концертный директор Валерий Васильев рассказал в беседе с Prozvezd, что певица Ирина Аллегрова просит около десяти миллионов рублей за выступления на частных вечеринках.

Васильев отметил, что Аллегрова соглашается не на все предложения, а перед тем, как дать согласие, тщательно узнает имена заказчиков. По мнению концертного директора, артистка специально установила такой высокий гонорар, чтобы ее часто не звали.

«Не каждый заказчик готов осилить такую сумму, которую просит Ирина. Если бы она была готова выступать миллионов за пять, от предложений у нее не было бы отбоя. Но она сознательно лишает себя заработка. Имеет на это полное право — на комфортную жизнь она уже себе, видимо, заработала», — рассказал Васильев.

В 1970 году Ирина Аллегрова начала свою музыкальную карьеру в Ереванском оркестре под управлением Константина Орбеляна. Позже она начала выступать в различных музыкальных коллективах и гастролировать по СССР. В 1990-м артистка начала сольную карьеру.

В 2002-м Аллегрова удостоилась звания заслуженной артистки России, а в 2010-м — народной.

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