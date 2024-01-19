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Киркорова вырезали из «Сватов»

Камео певца Киркорова исчезло из сериала «Сваты»

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Студия «Квартал-95

Камео народного артиста России Филиппа Киркорова вырезали из сериала «Сваты» в версии канала «Дом Кино». На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

В сериале основанной Владимиром Зеленским «Студии Квартал-95» Киркоров играет сам себя. В серии, снятой в 2010 году, он прибывает на экскурсию в винодельню, где герой «Сватов» Митя называет артиста «дорогим Филиппом» и лично показывает ему производство. Предположительно, на съемки Киркорова пригласил Зеленский.

Канал «Дом Кино» показал на днях серию без Киркорова.

Перед Новым годом Киркорова также вырезали из некоторых праздничных шоу и фильма «Иван Васильевич меняет все». Накануне стало известно, что его имя пропало с афиши «Золотого граммофона».

Участие Киркорова в различных шоу и проектах оказалось под вопросом после его посещения так называемой голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Ее мероприятие с дресс-кодом «почти голышом» прошло 20 декабря 2023 года. Среди гостей, кроме Киркорова, были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты, включая Киркорова, извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее Ярмольник назвал причину отъезда российских артистов с начала СВО.

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