Павел Воля прокомментировал скандал с шуткой про секс

Комик Павел Воля призвал посмотреть повтор концерта, на котором он шутил про секс, что некоторые сочли оправданием изнасилования. Свое заявление шоумен сделал в Telegram-канале.

«Я, понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв. У кого такое хоть раз было, поймет», — заявил юморист.

Воля подчеркнул, что в насилии нет ничего смешного, а в любви — «очень даже». Он пояснил, что вскоре на телеканале ТНТ покажут повтор концерта, который призвал посмотреть зрителей, чтобы услышать шутку «без вырывания фраз из контекста».

«Посылаю всем лучи добра! И желаю удачи в личной жизни и прекрасно проснуться ночью от поцелуев любимого человека, а дальше страстное «чух-чух», — подытожил Воля.

Недавно сообщалось, что комика Павла Волю раскритиковали за шутку про секс со спящей девушкой.

«Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где‑то на перроне, а проснулась уже чучух-чучух, чучух-чучух», — говорил Воля, назвавший секс стрессом для мужчин.

Ряд пользователей соцсетей посчитали, что тем самым Воля высказался об «изнасиловании женщин, как о нормальном явлении».

«2024 год, самое время обсудить, почему некоторые искренне считают, что женщины всегда готовы, просто иногда им «жалко что ли»; «Вашему вниманию шутки отца 8-летней девочки», — возмутились в комментариях.

Ранее http://www.gazeta.ru/culture/news/2024/01/17/22128859.shtmlсообщалось, что музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) хотят лишить звания народного артиста.