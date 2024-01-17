Митя Фомин рассказал о возможном объединении Hi-Fi

Певец Митя Фомин не исключил возможное объединение группы Hi-Fi вместе со старыми участниками коллектива. Его слова передает kp.ru.

«Но далеко не все зависит от меня и далеко не все зависит от ребят, которые были в Hi-Fi или сейчас в группе. Мы ведь объединялись уже пять лет назад. К сожалению, мы не взлетели, как четверть века назад. Время поменялось, поменялись мы», — заявил артист.

В то же время Фомин добавил, что утратил связь с автором песен и сооснователем группы Павлом Есениным. Он признался, что никогда не был близок с композитором. При этом артист заявил, что Есенин всегда может позвонить ему при надобности, как и он ему.

Исполнитель также отметил, что не жалеет об отданных группе Hi-Fi 10 годах, назвав их лучшим временем в своей жизни. Фомин уточнил, что неверно относить Hi-Fi к группам 90-х, так как история коллектива началась только в начале нулевых.

Коллектив Hi-Fi официально был основан 2 августа 1998 года продюсером Эриком Чантурия и композитором Павлом Есениным. Первыми участниками были Митя Фомин, Тимофей Пронькин и модель Оксана Олешко.

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