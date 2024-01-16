Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Комика Павла Волю раскритиковали за шутку про секс со спящей девушкой

«Афиша Daily»: ТНТ удалил отрывок из стендапа Павла Воли после критики

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отрывок из шоу Stand Up с Павлом Волей исчез из соцсетей телеканала ТНТ на фоне критики шутки комика, в которой он говорил об интимной близости со спящей девушкой. Об этом сообщает издание «Афиша Daily».

«Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где‑то на перроне, а проснулась уже чучух-чучух, чучух-чучух», — говорил Воля, назвавший секс стрессом для мужчин.

Ряд пользователей соцсетей посчитали, что тем самым Воля высказался об «изнасиловании женщин, как о нормальном явлении».

«2024 год, самое время обсудить, почему некоторые искренне считают, что женщины всегда готовы, просто иногда им «жалко что ли»; «Вашему вниманию шутки отца 8-летней девочки», — возмутились в комментариях.

В то же время видео с выступления Воли осталось в Telegram-канале комика. 9 ноября он опубликовал анонс своего стендапа в Петербурге, в который комик, в частности, добавил шутку про секс.

Недавно гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о желании родить третьего ребенка от комика Павла Воли.

Ранее сообщалось, что Нагиев планирует сделать из своего имени бренд.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами