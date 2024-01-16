Комика Павла Волю раскритиковали за шутку про секс со спящей девушкой

Отрывок из шоу Stand Up с Павлом Волей исчез из соцсетей телеканала ТНТ на фоне критики шутки комика, в которой он говорил об интимной близости со спящей девушкой. Об этом сообщает издание «Афиша Daily».

«Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где‑то на перроне, а проснулась уже чучух-чучух, чучух-чучух», — говорил Воля, назвавший секс стрессом для мужчин.

Ряд пользователей соцсетей посчитали, что тем самым Воля высказался об «изнасиловании женщин, как о нормальном явлении».

«2024 год, самое время обсудить, почему некоторые искренне считают, что женщины всегда готовы, просто иногда им «жалко что ли»; «Вашему вниманию шутки отца 8-летней девочки», — возмутились в комментариях.

В то же время видео с выступления Воли осталось в Telegram-канале комика. 9 ноября он опубликовал анонс своего стендапа в Петербурге, в который комик, в частности, добавил шутку про секс.

Недавно гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о желании родить третьего ребенка от комика Павла Воли.

Ранее сообщалось, что Нагиев планирует сделать из своего имени бренд.