Концерт Алексея Кортнева в Ростове предложили отменить

Акустический концерт лидера музыкального коллектива «Несчастный случай» Алексея Кортнева, осудившего спецоперацию, необходимо отменить, мероприятие пройдет 22 января в ресторане «Пино Нуар» в Ростове-на-Дону. С таким предложением в беседе с интернет-изданием «Абзац» выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Мы обязательно обратимся к властям и к хозяину ресторана, чтобы отменили концерт. Кортнев — самый настоящий русофоб. Он зарабатывает деньги здесь, а тратит непонятно на что. На нем уже стоит клеймо предателя», — сказал Бородин.

По мнению общественника, подобных артистов давно нужно было лишить работы в России. Он также планирует составить список артистов-предателей, который позволит «увидеть их истинную сущность».

В феврале 2023 года Алексей Кортнев был задержан полицией Новосибирска, потому что якобы показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов. Позже музыкант сообщил, что инцидент был исчерпан.

За два дня до этого в новосибирском клубе «Бродячая собака» должен был пройти концерт «Несчастного случая», но выступление перенесли на другую площадку. Перед началом концерта на новое место проведения приехали полицейские и пожарные, которые утверждали, что им поступили сообщения о задымлении в здании. В конечном итоге гостям вернули деньги за билеты.

Ранее Алексей Кортнев показал своих повзрослевших дочерей.