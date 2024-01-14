Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Каскадер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет

Каскадер Захаренков умер в возрасте 38 лет

close
100%
kino-teatr.ru' class="item-image" >
kino-teatr.ru

Российский актер и каскадер Александр Захаренков скончался на 39-м году жизни. Информация об этом появилась в его профиле на агрегаторе «Кино-театр.ру».

Захаренков снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, среди которых «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец».

Он также принял участие в таких известных фильмах, как «Балканский рубеж» и «Тайна печати дракона». В последней картине он делил съемочную площадку с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном.

Источник сообщает, что каскадер скончался 12 января. Обстоятельства смерти Захаренкова на данный момент неизвестны.

За несколько дней до этого стало известно о смерти художественного руководителя столичного Малого театра Юрия Соломина. Прошедшей осенью он перенес микроинсульт и долго восстанавливался, за два дня до смерти его отпустили домой. Он умер во сне на фоне осложнений со здоровьем.

Ранее выяснилось, что скончался актер сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Петр Черняев.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами