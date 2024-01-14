Каскадер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет

Российский актер и каскадер Александр Захаренков скончался на 39-м году жизни. Информация об этом появилась в его профиле на агрегаторе «Кино-театр.ру».

Захаренков снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, среди которых «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец».

Он также принял участие в таких известных фильмах, как «Балканский рубеж» и «Тайна печати дракона». В последней картине он делил съемочную площадку с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном.

Источник сообщает, что каскадер скончался 12 января. Обстоятельства смерти Захаренкова на данный момент неизвестны.

За несколько дней до этого стало известно о смерти художественного руководителя столичного Малого театра Юрия Соломина. Прошедшей осенью он перенес микроинсульт и долго восстанавливался, за два дня до смерти его отпустили домой. Он умер во сне на фоне осложнений со здоровьем.

Ранее выяснилось, что скончался актер сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Петр Черняев.